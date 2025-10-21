Kanak-kanak perempuan 4 tahun maut akibat strok haba di Gua Musang

GUA MUSANG: Seorang kanak-kanak perempuan berusia empat tahun maut akibat strok haba selepas ditemui tidak sedarkan diri dalam kenderaan di Tanah Putih, Gua Musang.

Polis menerima laporan mengenai kejadian itu pada 3.50 petang semalam daripada seorang lelaki yang memaklumkan penemuan kanak-kanak tersebut.

Mangsa dibawa ke Hospital Gua Musang untuk rawatan namun disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital.

Ketua Polis Daerah Gua Musang Supt Sik Choon Foo berkata, “Hasil bedah siasat dijalankan pakar Patologi Forensik mendapati punca kematian kanak-kanak tersebut adalah akibat heat stroke.”

Kes itu disiasat di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.

Sik menasihati orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian itu bagi mengelak kekeliruan dalam masyarakat.

Beliau juga menasihati ibu bapa dan penjaga memastikan keselamatan anak-anak sentiasa dipantau serta tidak meninggalkan mereka tanpa pengawasan terutama dalam kenderaan.

Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu diminta menghubungi Balai Polis Gua Musang di talian 09-9121222 atau balai polis berhampiran. – Bernama