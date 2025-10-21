Wednesday, October 22, 2025
22.6 C
Malaysia
type here...
spot_img
HomeBeritaTempatan

Kanak-kanak perempuan 4 tahun maut akibat strok haba di Gua Musang

The Sun Webdesk

GUA MUSANG: Seorang kanak-kanak perempuan berusia empat tahun maut akibat strok haba selepas ditemui tidak sedarkan diri dalam kenderaan di Tanah Putih, Gua Musang.

Polis menerima laporan mengenai kejadian itu pada 3.50 petang semalam daripada seorang lelaki yang memaklumkan penemuan kanak-kanak tersebut.

Mangsa dibawa ke Hospital Gua Musang untuk rawatan namun disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital.

Ketua Polis Daerah Gua Musang Supt Sik Choon Foo berkata, “Hasil bedah siasat dijalankan pakar Patologi Forensik mendapati punca kematian kanak-kanak tersebut adalah akibat heat stroke.”

Kes itu disiasat di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.

Sik menasihati orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian itu bagi mengelak kekeliruan dalam masyarakat.

Beliau juga menasihati ibu bapa dan penjaga memastikan keselamatan anak-anak sentiasa dipantau serta tidak meninggalkan mereka tanpa pengawasan terutama dalam kenderaan.

Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu diminta menghubungi Balai Polis Gua Musang di talian 09-9121222 atau balai polis berhampiran. – Bernama

Related

spot_img

Most Viewed

spot_img

Latest

Sports

Brazilian clubs use facial recognition to combat football violence

BRAZILIAN football clubs are now scanning every fan entering stadiums using facial recognition technology to combat violence. This security measure follows a 20...
Tempatan

Lapan individu selesai beri keterangan insiden kibarkan bendera Israel

KOTA BHARU: Lapan individu telah selesai memberikan keterangan berhubung insiden pengibaran bendera Israel semasa program solidariti Gaza di Lembah Sireh pada 1...
Sports

Eddie Howe eager to face incredible Mourinho in Champions League

NEWCASTLE manager Eddie Howe is eagerly anticipating facing a football legend when his team plays against Jose Mourinho’s Benfica in the Champions League on Tue...
Sports

Dembele and Marquinhos return for PSG’s Champions League trip to Leverkusen

BALLON d’Or winner Ousmane Dembele and captain Marquinhos have been included in Paris Saint-Germain’s squad for their Champions League match against Bayer Lever...
Tempatan

Anwar, Trump bincang perdagangan, Gaza dalam sidang kemuncak ASEAN

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan perbincangan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump semasa Sidang Kemuncak ASEAN k...

Popular Categories

MalaysiaTempatanWorldSportsBusinessCorporate NewsGoing Viral
spot_imgspot_img

The digital home of Malaysia's leading English daily. Delivering trusted news and in-depth stories since 1993.

Company

Advertising

Subscriptions

Newsletter

Get important news delivered directly to your inbox and stay connected!

© 1993-2025 All Rights Reserved.The Sun Malaysia is proudly owned by Sun Media Corporation Sdn Bhd. (221220-K)