253 projek JKR lebih awal daripada jadual, 266 mengikut jadual

ALOR SETAR: Sebanyak 253 projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Malaysia berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual yang ditetapkan.

Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan mengumumkan 266 projek lain pula berjalan mengikut jadual seperti yang dirancang.

Beliau menegaskan kesemua 519 projek tersebut berjalan lancar dan membawa berita baik kepada semua pihak yang terlibat.

Seramai 865 projek bernilai RM49.67 bilion kini sedang berada dalam fasa pembinaan aktif di seluruh negara.

Daripada jumlah tersebut, 841 projek berada di bawah seliaan langsung JKR Malaysia manakala 24 projek berkaitan sekolah daif dikendalikan oleh JKR Sabah dan JKR Sarawak.

Ahmad berkata 383 projek bernilai RM16.36 bilion telah pun disiapkan dan kini berada dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan.

Beliau menyampaikan maklumat ini ketika melawat tapak Projek Membina Jalan dan Jambatan Alor Ganu ke Titi Besi di Daerah Kota Setar.

Kesemua projek tersebut dimiliki oleh pelbagai kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan.

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Jabatan Perdana Menteri, serta Kementerian Pertahanan turut memiliki projek-projek tersebut.

Kerajaan Persekutuan terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan di Kedah dengan 143 projek bernilai RM6.6 bilion.

Daripada jumlah itu, 60 projek bernilai RM3.1 bilion sedang dalam pembinaan manakala 83 projek bernilai RM3.5 bilion berada di peringkat perancangan.

Ahmad telah memaklumkan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah mengenai perhatian kerajaan MADANI terhadap pembangunan negeri tersebut.

Antara projek terbesar yang sedang dilaksanakan ialah pembinaan kuarters Kementerian Kesihatan di Langkawi dengan peruntukan RM88.68 juta.

Projek dalam perancangan termasuk pembinaan Hospital Kulim yang dianggarkan bernilai RM400 juta. – Bernama