2.67 juta isi rumah Sarawak terima manfaat Jualan Agro MADANI

KUALA LUMPUR: Seramai 2.67 juta isi rumah di Sarawak telah menerima manfaat melalui program Jualan Agro MADANI anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.

Timbalan Menteri Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bahawa sejak April 2023 hingga Julai lalu, sebanyak 1,530 penganjuran telah dilaksanakan di seluruh negeri tersebut.

Program ini mencatatkan kehadiran 640,495 pengunjung dengan penyertaan 21,058 usahawan tempatan yang aktif terlibat.

Jualan keseluruhan mencecah RM23.53 juta sambil memberikan penjimatan harga barangan bernilai RM5.85 juta kepada isi rumah di Sarawak.

Melalui inisiatif ini, rakyat berpeluang membeli barangan asas terpilih seperti telur dan beras pada harga 10 hingga 30% lebih rendah daripada pasaran.

Arthur menekankan bahawa program ini membantu mengurangkan kos sara hidup serta memperluas pasaran bagi pengeluar tempatan.

Beliau menjawab soalan Senator Roderick Wong Siew Lead mengenai kemajuan program tersebut pada sesi soal jawab lisan di Dewan Negara.

Tiada sekatan ditetapkan berhubung lokasi penganjuran, malah program pernah dilaksanakan di kawasan terpencil seperti Kampung Logongon di Pagalungan, Sabah.

Kajian menunjukkan 45% lokasi penganjuran adalah di luar bandar manakala 42% di bandar dengan golongan B40 sebagai penerima manfaat terbesar sebanyak 83%.

Kementerian memastikan setiap program memberikan impak kepada masyarakat dengan lokasi dipilih berdasarkan kepadatan penduduk seperti kawasan PPR dan pekarangan masjid.

Lima strategi utama telah dirangka bagi memastikan program terus memberikan impak positif kepada rakyat dan usahawan tempatan.

Strategi tersebut termasuk pemantapan sistem, latihan dan kompetensi, penentuan lokasi berfokus, hebahan digital serta pelaksanaan e-jualan Agro MADANI. – Bernama