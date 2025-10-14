32 kes kecurian kabel ECRL direkod, kerugian lebih RM3 juta

MARAN: Sebanyak 32 kes kecurian kabel penghubung projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) dan beberapa komponen lain telah direkodkan dari Jun hingga 10 Oktober lepas.

Jumlah kerugian daripada insiden ini melebihi RM3 juta.

Pahang merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu 24 kes diikuti oleh Terengganu dengan tujuh kes.

Kelantan mencatatkan satu kes kecurian.

Pengarah Keselamatan China Communications Construction (ECRL) Sdn Bhd (CCCECRL) Seksyen 13, Shi Liang Hui berkata penjenayah hanya menyasarkan kabel ‘overhead’ dan ‘ground’ serta kotak transformer.

Beliau memberi amaran bahawa kejadian ini boleh menyebabkan kelewatan penyiapan projek ECRL.

Pihaknya telah mengadakan libat urus dengan polis bagi menangani isu ini.

Dua syarikat keselamatan telah dilantik untuk mengawal selia tapak projek ECRL.

Sebanyak 66 unit kamera liti tertutup (CCTV) telah dipasang sejak September lepas sebagai langkah pencegahan.

Pemasangan CCTV juga bertujuan membantu siasatan polis sekiranya berlaku aktiviti kecurian.

Shi menasihati orang ramai supaya menyalurkan sebarang maklumat kepada pihak berkuasa jika melihat aktiviti kecurian kabel.

Beliau menegaskan bahawa projek ECRL merupakan projek negara untuk kemudahan rakyat.

Keselamatan projek ini perlu dijaga oleh semua pihak bagi memastikan kelancaran pelaksanaannya. – Bernama