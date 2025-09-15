417 kes penipuan di Alor Gajah rugikan mangsa lebih RM8.8 juta

ALOR GAJAH: Sebanyak 417 kertas siasatan kes penipuan telah direkodkan di daerah Alor Gajah dengan jumlah kerugian melebihi RM8.8 juta dari 1 Januari hingga 31 Ogos lepas.

Pemangku Ketua Polis Daerah Alor Gajah DSP Azrul Mohamed menyatakan semua kes tersebut diterima oleh Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah.

Beliau menjelaskan pelbagai modus operandi digunakan termasuk melalui panggilan telefon dan kaedah dalam talian.

“Modus operandi berkenaan antaranya sindiket penipuan memperdaya mangsa bahawa mereka menerima kiriman bungkusan dari luar negara,” katanya dalam kenyataan.

Azrul menambah sindiket juga melakukan panggilan telefon dengan menyamar sebagai pihak berkuasa serta menawarkan pelaburan dan pinjaman tidak wujud.

“Selain itu, sindiket memperdaya mangsa dengan menawarkan kerja sambilan tidak wujud dan pembelian dalam talian di internet,” ujarnya.

Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati dan tidak mudah terperdaya dengan sebarang panggilan, mesej atau tawaran yang meragukan. – Bernama