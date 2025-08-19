475 juta e-invois direkodkan, 98,813 pembayar cukai terlibat

KUALA LUMPUR: Sebanyak 475 juta e-invois telah direkodkan setakat ini, melibatkan 98,813 pembayar cukai.

Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata angka itu merangkumi fasa pertama hingga ketiga pelaksanaan mandatori bermula 1 Julai 2025.

Beliau menambah, seramai 37,000 pembayar cukai daripada fasa keempat dan kelima turut menyertai secara sukarela.

“Penyertaan ini menunjukkan tahap penerimaan yang baik dalam kalangan pembayar cukai terhadap e-Invois,” jelasnya di Dewan Rakyat hari ini.

Lim menjawab soalan Azli Yusof (PH-Shah Alam) mengenai status pelaksanaan e-invois dan unjuran hasil kerajaan.

Bagaimanapun, beliau menegaskan pelaksanaan e-Invois masih di peringkat awal.

“Unjuran peningkatan hasil hanya boleh ditentukan selepas pelaksanaan mandatori penuh pada 1 Julai 2026,” katanya.

Kerajaan akan terus memantau keberkesanan sistem ini dalam meningkatkan pematuhan cukai. - Bernama