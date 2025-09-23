99 Speed Mart beri ganjaran RM107,000 kepada pemenang pingat Paralimpik

PUTRAJAYA: Syarikat rangkaian kedai runcit 99 Speed Mart Sdn Bhd telah menyerahkan ganjaran khas berjumlah RM107,000 kepada lima pemenang pingat negara di Sukan Paralimpik Paris 2024.

Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menyatakan sumbangan itu melihat jaguh badminton para Cheah Liek Hou dan atlet powerlifting Bonnie Bunyau Gustin masing-masing menerima RM35,000 selepas meraih pingat emas.

Pemenang pingat perak acara olahraga Datuk Abdul Latif Romly dan Muhammad Ziyad Zolkefli pula menerima RM15,000 setiap seorang.

Atlet Eddy Bernard yang meraih pingat gangsa memperoleh sumbangan berjumlah RM7,000.

Hannah Yeoh menjelaskan bahawa 99 Speed Mart bukan antara tiga syarikat yang diumumkan Majlis Paralimpik Malaysia sebagai penaja yang pada asalnya dilaporkan mahu memberi sumbangan RM60,000.

“Selepas isu ini timbul, saya ingin jelaskan bahawa 99 Speed Mart tidak terlibat dalam janji asal,” katanya pada sidang media di Putrajaya.

Beliau menegaskan pemberian itu adalah ganjaran khas 99 Speed Mart dan tidak ada kaitan dengan syarikat yang sebelum ini dikaitkan dengan janji sumbangan.

Hannah Yeoh menambah isu berkenaan kini dianggap selesai dan beliau berharap atlet dapat kembali memberi tumpuan kepada pencapaian membanggakan negara.

Isu ini tercetus apabila Cheah Liek Hou mendakwa Majlis Paralimpik Malaysia gagal menunaikan janji insentif RM60,000 selepas beliau meraih emas di Paris.

Majlis Paralimpik Malaysia kemudian dilaporkan mempertimbangkan tindakan undang-undang serta penggantungan terhadap atlet berkenaan.

Namun, Hannah Yeoh pada Ahad lalu mengesahkan tiada penggantungan dikenakan kerana isu terbabit membabitkan penajaan dan bukannya salah laku disiplin.

Dalam perkembangan sama, beliau berharap Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Olimpik Malaysia serta badan sukan lain dapat menggunakan kaedah penajaan berasaskan ‘template’ Road To Gold.

Kaedah ini bagi memastikan semua ganjaran penaja didokumenkan secara rasmi untuk mengelak sebarang kekeliruan pada masa hadapan. – Bernama