Anggota polis hilang empat hari selamat pulang ke rumah

KUALA LUMPUR: Seorang anggota polis yang dilaporkan hilang sejak Khamis lepas telah selamat pulang ke rumahnya di kuarters Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya.

Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Wan Azlan Wan Mamat mengesahkan anggota berusia 40 tahun itu dilihat memasuki kuarters tersebut pada pukul 1.45 pagi.

Pegawai penyiasat kemudian membawanya ke Balai Polis USJ 8 untuk membuat laporan polis dan menghubungi isterinya.

Anggota polis itu berada dalam keadaan selamat dan sihat selepas kejadian tersebut.

Beliau memaklumkan bahawa sepanjang tempoh menghilangkan diri, dia berada di beberapa masjid sekitar Morib dan Putra Heights.

Semalam, Wan Azlan menyatakan pihaknya sedang mengesan anggota tersebut selepas dia keluar dari rumah pada Khamis.

Ahli keluarga anggota itu telah membuat laporan polis pada kira-kira 9.15 malam selepas semua usaha mencarinya tidak berhasil. – Bernama