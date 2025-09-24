Anwar gesa perkukuh kesepaduan ASEAN tangani cabaran geopolitik

DILI: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa negara anggota memperkukuh kesepaduan serta kepusatan ASEAN bagi menangkis persaingan geopolitik semakin sengit dan cabaran serantau yang kompleks.

Beliau menegaskan kesepaduan dan kepusatan ASEAN tidak boleh dipandang enteng dalam Syarahan Presiden dan Majlis Penganugerahan Grand Collar of the Order of Timor-Leste.

“ASEAN telah menempuh pelbagai dugaan, namun pengajaran dalam beberapa tahun kebelakangan ini menguatkan apa yang telah difahami oleh para pengasas kita dahulu iaitu kesepaduan dan kepusatan kita bukan sesuatu yang boleh diambil mudah,” katanya.

Anwar menekankan bahawa kesepaduan dan kepusatan ASEAN perlu dipertahankan dan diperkukuh secara berterusan untuk mewujudkan rantau yang aman dan makmur.

Beliau menyenaraikan peningkatan jenayah rentas sempadan, persaingan sengit antara kuasa besar, ketidaksamaan ekonomi serta sikap berkepentingan dalam pelaksanaan undang-undang antarabangsa sebagai cabaran besar.

Anwar berkata rakyat Timor-Leste sendiri telah mengalami penindasan, penahanan, penganiayaan serta kekejaman dan pertumpahan darah.

“Namun, anda juga telah bangkit dengan lebih kuat dan lebih tekad agar kekejaman seperti itu tidak berulang terhadap anda atau mana-mana golongan rentan,” katanya.

Tema Pengerusi ASEAN Malaysia 2025, ‘Keterangkuman dan Kemampanan’, mencerminkan visi yang berani dan mendesak bagi rantau ini berdasarkan pendekatan saling bergantung.

“ASEAN perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dalam semua aspek kerjasama terutama dalam bidang keselamatan politik dan ekonomi yang kini semakin saling berkait,” katanya.

Anwar menegaskan ASEAN tidak mampu untuk berdiam diri atau bersikap acuh tak acuh terhadap cabaran semasa.

“Kita sentiasa mampu mengatasi cabaran dan mencapai kejayaan apabila kita bekerjasama,” katanya.

Beliau yakin pendekatan kerjasama ini berlandaskan nilai-nilai yang dikongsi di Timor-Leste. – Bernama