Anwar, PM Kemboja bincang gencatan senjata, operasi IOT

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengadakan perbincangan telefon bersama rakan sejawatnya dari Kemboja Hun Manet.

Perbincangan itu membincangkan perkembangan terkini gencatan senjata antara Kemboja dan Thailand.

Anwar memaklumkan perbincangan tersebut turut menyentuh perihal pasukan pemerhati sementara (IOT).

Pasukan IOT telah menjalankan pemantauan rapi di kawasan sempadan kedua-dua negara.

“Kami turut berbincang lanjut mengenai langkah lain yang boleh dilakukan untuk memperkemas keberkesanan operasi pemantauan oleh IOT,“ katanya melalui hantaran di Facebook.

Pada Selasa lepas, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Mohd Nizam Jaffar berkata pasukan IOT memainkan peranan penting.

Pasukan yang diketuai Malaysia itu menjalankan siasatan terhadap ketelusan gencatan senjata di sempadan.

Beliau juga berkata pasukan itu akan memaklumkan hasil siasatan kepada kedua-dua negara.

Pada 28 Julai, Thailand dan Kemboja mencapai kata sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat.

Mesyuarat khas di Putrajaya itu dihoskan oleh Perdana Menteri Malaysia.

Hun Manet dan Pemangku Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai turut bersetuju mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Am Sempadan (GBC).

Mesyuarat GBC itu adalah sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

Dalam hantaran berasingan, Anwar berkata beliau juga berbincang dengan Pemangku Perdana Menteri Thailand.

Perbincangan telefon itu turut mengenai isu yang sama.

“Kami turut memberi penekanan kepada usaha pasukan IOT yang terus memantau dengan teliti keadaan di sempadan,“ katanya.

Mereka juga meneliti beberapa ikhtiar lain untuk memantapkan operasi pemantauan gencatan senjata.

“Selainnya, kedua-dua kami menyentuh mengenai mesyuarat GBC Thailand dan Kemboja yang akan bersidang pada bulan hadapan,“ tambah Perdana Menteri. - Bernama