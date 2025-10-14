ASEAN akan putuskan hantar pemerhati pilihan raya Myanmar - Mohamad

KUALA LUMPUR: Negara anggota ASEAN akan memutuskan pendirian blok itu berhubung rancangan Myanmar untuk mengadakan pilihan raya serta jemputannya kepada negara anggota bagi menghantar pemerhati pilihan raya.

Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan menegaskan bahawa perkara itu tidak akan diputuskan oleh satu-satu negara.

Beliau berkata keputusan akan dibawa ke Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN terlebih dahulu.

Mohamad menyatakan pendirian ini ketika menjawab soalan pemberita mengenai kemungkinan Malaysia menghantar delegasi pemerhati pilihan raya.

Pada 9 Oktober lalu, beliau telah menegaskan keperluan Myanmar melaksanakan pilihan raya akan datang secara bebas, adil, telus dan berwibawa.

Kenyataan itu disampaikan semasa pertemuan dengan pemimpin Myanmar termasuk Pengerusi Suruhanjaya Keamanan dan Keselamatan Negara Jeneral Kanan Min Aung Hlaing.

Myanmar mengalami krisis politik dan kemanusiaan berpanjangan sejak tentera menggulingkan kerajaan sah pada 1 Februari 2021.

Kerajaan Perpaduan Nasional yang dipilih secara demokratik telah digulingkan dalam rampasan kuasa tentera tersebut. – Bernama