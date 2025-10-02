ATSN 2025 bentuk barisan pemimpin masa depan negara

PUTRAJAYA: Anugerah Tokoh Siswa Negara 2025 (ATSN) yang mengiktiraf sumbangan mahasiswa institut pendidikan tinggi merupakan landasan penting dalam membentuk barisan pemimpin masa depan negara.

Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir berkata pengiktirafan itu bukan sahaja mencungkil dan merangsang bakat kepimpinan pelajar malah turut menyediakan ruang untuk mereka mengasah potensi diri.

Beliau yakin setiap IPT akan meneruskan program kepimpinan di kampus masing-masing untuk membina daya kepimpinan dan keseluruhan potensi mahasiswa.

Zambry menitipkan ucapan tahniah kepada kesemua pemenang di majlis ATSN ke-9 yang dihadirinya.

Majlis berprestij yang memasuki penganjuran kali kesembilan itu mula diperkenalkan pada 2013 dengan nama Anugerah Tokoh Siswa.

Objektif utama penganjuran ATSN 2025 adalah untuk mengiktiraf sumbangan mahasiswa dan badan pelajar IPT.

Ia juga bertujuan memupuk semangat nasionalisme serta meningkatkan kebolehsaingan mahasiswa.

ATSN turut berperanan melahirkan pewaris kepimpinan negara melalui pelbagai kategori pertandingan.

Sebanyak 11 kategori individu dipertandingkan meliputi kepimpinan, seni warisan, keusahawanan, sukan rekreasi, bicara siswa, inovasi, kesukarelawanan, khidmat komuniti, inklusiviti, perpaduan dan kelestarian siswa.

ATSN turut menawarkan Anugerah Sinergi Kepimpinan dalam kategori berkumpulan.

Empat Anugerah Penghargaan Khas turut disediakan untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi.

Anugerah Tokoh Siswa Negara merupakan anugerah utama yang ditawarkan dalam majlis ATSN 2025.

Ng Zhen Fan Shankar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris merangkul Anugerah Tokoh Siswa Negara pada majlis tersebut.

ATSN menerima 246 penyertaan dari seluruh IPT termasuk universiti awam, institusi pendidikan tinggi swasta, politeknik dan kolej komuniti.

Seramai 75 calon berjaya mara ke peringkat akhir anugerah berprestij ini. – Bernama