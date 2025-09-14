Australia labur us$16 bilion naik taraf limbungan kapal selam di bawah AUKUS

MOSCOW: Australia akan membelanjakan US$16 bilion dalam tempoh sepuluh tahun bagi menaik taraf limbungan kapal supaya mampu menampung kapal selam nuklear di bawah kerjasama pertahanan AUKUS, kata Timbalan Perdana Menteri Richard Marles pada Ahad, lapor Sputnik/RIA Novosti.

Projek itu melibatkan limbungan Henderson Defence Precinct di negeri Australia Barat.

Menurut Marles, Perdana Menteri Anthony Albanese pada awalnya bercadang mengumumkan pelaburan hampir US$8 bilion bagi menaik taraf limbungan itu.

Namun secara keseluruhan, dalam tempoh sedekad akan datang, pihak berkuasa akan melabur dua kali ganda bagi memperkukuh struktur dan meningkatkan aspek keselamatan kapal selam di bawah kerjasama AUKUS.

“Anggaran awal kos keseluruhan mencecah kira-kira A$25 bilion atau US$16 bilion. Ini adalah projek yang sangat besar,” katanya dalam temu bual bersama portal Australia, ABC News.

Kerjasama pertahanan tiga hala AUKUS dimeterai pada September 2021, melibatkan Australia, Amerika Syarikat dan United Kingdom.

Perjanjian itu mempunyai dua tonggak utama.

Tonggak pertama melibatkan pembangunan armada kapal selam nuklear Australia menggunakan teknologi Amerika Syarikat dan Britain.

Sebagai sebahagian daripada kerjasama ini, Amerika Syarikat dijadual menyerahkan tiga kapal selam kelas Virginia kepada Komanwel Australia pada 2030-an, dengan pilihan menambah kepada lima unit.

Untuk tujuan itu, Australia perlu membayar US$2 bilion kepada Amerika Syarikat menjelang akhir tahun ini.

Tonggak kedua pula merangkumi pembangunan pelbagai teknologi termasuk robotik bawah air, elektronik kuantum, keselamatan siber, keupayaan peperangan elektronik, senjata hipersonik serta sistem pertahanan.

Pada Oktober 2024, Kementerian Pertahanan Australia mengumumkan pelaburan berpuluh bilion dolar dalam pembinaan kompleks pertahanan baharu di barat negara itu bagi menjadikannya pusat penyelenggaraan kapal selam nuklear AUKUS.

Selain kerja pembaikan segera kapal selam nuklear, kompleks itu juga akan digunakan untuk membina kapal pendaratan serta frigat pelbagai guna - BERNAMA-SPUTNIK/RIA NOVOSTI