Baik pulih bangunan kedutaan Malaysia di luar negara dibuat berperingkat

KUALA LUMPUR: Kerja-kerja baik pulih bangunan kedutaan Malaysia di luar negara dilaksanakan secara berperingkat mengikut keutamaan dan kemampuan peruntukan.

Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan menyatakan banyak bangunan pejabat perwakilan negara sudah berusia dan memerlukan penyelenggaraan besar namun peruntukan kementerian agak terhad setiap tahun.

Antara kerja baik pulih bangunan kedutaan yang sedang dilaksanakan adalah di Canberra, Australia dan Paris manakala proses pembaikan di Bangkok telah siap.

Kerja baik pulih di Moscow pula berada pada peringkat akhir menurut kenyataan beliau.

“Masalah kita sama seperti kementerian lain, kita minta banyak peruntukan tetapi yang diluluskan sedikit,” katanya ketika sesi penggulungan perbahasan usul berkenaan kementeriannya di Dewan Rakyat.

Mohamad menjelaskan penyelenggaraan bangunan dilaksanakan dengan menggunakan khidmat syarikat pengurusan fasiliti di beberapa pejabat perwakilan terutamanya bagi bangunan yang dimiliki kerajaan Malaysia di luar negara.

Beliau menekankan terdapat negara tertentu seperti United Kingdom yang memerlukan khidmat penyelenggaraan dipecahkan mengikut kepakaran masing-masing termasuk sistem paip, elektrik dan kemudahan lain.

Keadaan tersebut menjadikan kerja penyelenggaraan lebih kompleks di negara berkenaan.

Menyentuh isu perjawatan di kementerian itu, Mohamad berkata setakat ini hanya 1,422 perjawatan berjaya diisi daripada jumlah keseluruhan 1,709 jawatan yang diperlukan.

Angka tersebut menunjukkan kekurangan 287 pegawai atau kira-kira 17 peratus kekosongan dalam kementerian.

Beliau berkata isu kekurangan petugas itu dijangka dapat diredakan selepas berakhirnya kepengerusian ASEAN oleh Malaysia yang menyebabkan ramai pegawai dihantar membantu urusan Sekretariat ASEAN.

“Di Wisma Putra sahaja terdapat 97 jawatan kosong manakala di pejabat perwakilan luar negara pula terdapat 190 jawatan kosong,” ujarnya.

Mohamad menambah pegawai-pegawai yang dikumpulkan bagi Sidang ASEAN akan dihantar semula ke jabatan-jabatan atau pejabat perwakilan yang mengalami kekurangan perjawatan ketara. – Bernama