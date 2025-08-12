Bapa didakwa 52 pertuduhan sumbang mahram dan pornografi anak kandung

MELAKA: Seorang juruteknik barangan elektrik didakwa di Mahkamah Sesyen Ayer Keroh atas 52 pertuduhan sumbang mahram, amang seksual, dan rakaman video pornografi terhadap anak kandungnya.

Lelaki berusia 41 tahun itu mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan yang dikenakan ke atasnya.

Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Tambak Paya Harmoni, Melaka Tengah, melibatkan anak perempuannya yang berusia 18 tahun.

Kejadian dilaporkan berlaku antara 12 Mei hingga 6 Ogos lepas, sekitar jam 6.50 pagi hingga 7.15 pagi.

Sebanyak 17 pertuduhan dikenakan di bawah Seksyen 376B Kanun Keseksaan kerana melakukan sumbang mahram.

Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara antara 10 hingga 30 tahun serta dikenakan sebatan.

Manakala 34 pertuduhan lain dibawa di bawah Seksyen 14(b) dan 14(a) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak (AKSTK) 2017.

Seksyen 16(1) AKSTK 2017 memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi lima tahun dan sekurang-kurangnya dua sebatan.

Tertuduh juga didakwa merakam dua gambar anaknya dalam keadaan tidak berpakaian di dalam bilik air pada 9 Julai lepas.

Pertuduhan itu dikenakan di bawah Seksyen 7 AKSTK 2017, yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan lima sebatan.

Pendakwaan mencadangkan jaminan RM20,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tambahan.

Syarat tersebut termasuk larangan mengganggu mangsa, melapor diri ke balai polis setiap dua minggu, dan menyerahkan pasport.

Tertuduh memohon jaminan lebih rendah atas alasan kewangan dan kesan terhadap isterinya yang mengalami kemurungan.

Hakim Haderiah Siri menetapkan jaminan keseluruhan RM90,000 dengan syarat seperti yang dipohon pendakwaan.

Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 18 September untuk serahan dokumen dan lantikan peguam. - Bernama