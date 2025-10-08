Belanjawan 2026 cadang insentif cukai utamakan kebajikan pekerja

KUALA LUMPUR: Malaysia perlu mengutamakan kebajikan tenaga kerja dengan memperkasakan sektor swasta dalam persiapan Belanjawan 2026.

Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lam Thye menekankan kepentingan keselamatan pekerjaan, kesihatan dan kesejahteraan mental sebagai asas produktiviti.

Beliau menyatakan landskap pascapandemik menyerlahkan keperluan mendesak untuk mewujudkan tempat kerja yang berdaya tahan.

“Belanjawan 2026 merupakan peluang yang tepat pada masanya untuk merangsang transformasi ini melalui langkah fiskal yang disasarkan serta sokongan dasar,” katanya.

Lee mencadangkan beberapa insentif cukai untuk menggalakkan pelaburan dalam keselamatan tempat kerja dan kesihatan mental.

Ini termasuk Elaun Modal Dipercepatkan untuk syarikat yang melabur dalam peralatan ergonomik dan infrastruktur kesihatan mental.

Potongan cukai berganda turut dicadangkan bagi perbelanjaan program latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang diperakui.

Cadangan lain termasuk pengurangan duti import bagi pembelian peralatan perlindungan diri yang tidak terdapat dalam negara.

“Pelepasan khas seharusnya diberikan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang melaksanakan piawaian asas OSH,” tambahnya.

Lee juga mencadangkan insentif cukai bagi inisiatif kesihatan pencegahan seperti saringan kesihatan tahunan.

Beliau berkata Belanjawan 2026 boleh memperkenalkan inisiatif pelengkap untuk memupuk budaya keselamatan dan kesejahteraan.

Ini termasuk pemberian geran padanan kepada syarikat yang mengamalkan pensijilan OSH yang diiktiraf antarabangsa.

Langkah lain yang dicadangkan ialah memperkenalkan Dana Inovasi OSH Kebangsaan bagi menyokong penyelidikan dan pembangunan.

Lee turut menggesa pelaporan dan penanda aras diwajibkan untuk menggalakkan pendedahan metrik OSH dan kesihatan mental.

Beliau mencadangkan program pengiktirafan untuk menubuhkan anugerah kebangsaan bagi majikan contoh.

“Belanjawan 2026 mesti mencerminkan komitmen bersama kita untuk membina tempat kerja yang berperikemanusiaan, selamat dan bersedia untuk menghadapi masa depan.”

“Dengan memberi insentif kepada sektor swasta untuk menerajui bidang ini, kita bukan sahaja melindungi nyawa, malah dapat meningkatkan penglibatan pekerja,” katanya.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual membentangkan Belanjawan 2026 di Parlimen Jumaat ini. – Bernama