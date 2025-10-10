Belanjawan 2026: DBKL sediakan RM500 juta untuk penjaja dan perumahan rakyat

KUALA LUMPUR: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menyediakan dana dalaman berjumlah RM500 juta bagi menambah baik kemudahan untuk penjaja serta perumahan rakyat.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan RM200 juta diperuntukkan bagi membangunkan semula pusat penjaja, pasar dan medan selera yang usang.

Beliau menambah RM300 juta akan digunakan bagi penyelenggaraan bangunan, sistem pendawaian serta kemudahan jalan di Projek Perumahan Rakyat.

Anwar mengarahkan DBKL memulakan kerja-kerja baik pulih semua lif yang rosak di rumah-rumah rakyat sebelum akhir tahun ini.

Kerajaan turut menyediakan RM60 juta bagi membina gerai baharu dan membaik pulih pasar awam di bawah seliaan semua pihak berkuasa tempatan.

Majlis Amanah Rakyat akan menaik taraf 363 premis perniagaan di seluruh negara dengan peruntukan hampir RM50 juta.

Dalam perkembangan lain, Anwar mengumumkan peruntukan dana awal RM5 juta secara geran padanan bagi menggalakkan penyertaan sektor korporat dalam usaha meremajakan Muzium Negara.

Sumbangan tunai daripada individu dan syarikat korporat kepada Akaun Amanah Jabatan Muzium Malaysia layak mendapat potongan cukai bersamaan dengan amaun sumbangan.

Khazanah Nasional melabur sebanyak RM600 juta untuk kerja-kerja pemuliharaan Carcosa Seri Negara.

Usaha Warisan KL diperluas kepada kerja pemuliharaan Stesen Keretapi Kuala Lumpur dan Kompleks Dayabumi.

Pembangunan Merdeka 118 oleh Permodalan Nasional Bhd akan dilengkapi dengan pembukaan Muzium Tekstil pada tahun hadapan.

Inisiatif ini bertujuan mengetengahkan warisan tekstil dunia Melayu serta menyokong pemuliharaan Stadium Merdeka dan Stadium Negara.– Bernama