Belanjawan 2026: FELDA, RISDA dan FELCRA terima peruntukan hampir RM2.4 bilion

KUALA LUMPUR: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) dan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) menerima peruntukan berjumlah hampir RM2.4 bilion menerusi Belanjawan 2026.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan ini bakal melindungi lebih 720,000 peneroka, pekebun kecil serta keluarga mereka.

Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan sebanyak RM20 juta disediakan bagi menyokong syarikat pemula niaga mengeluarkan produk mekanisasi dan automasi.

Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan syarikat utama sawit bagi mengurangkan kebergantungan pekerja asing dan menggalakkan inovasi tempatan.

Anwar turut mengumumkan peruntukan hampir RM120 juta ringgit untuk membela nasib pekebun kecil yang bekerja di ladang.

“RM50 juta ringgit turut disediakan untuk membangunkan dan menyelenggara jalan-jalan ladang di seluruh negara,“ kata beliau.

Lembaga Getah Malaysia (LGM) akan membangunkan Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dengan kos 600 juta ringgit demi kemampanan masa depan industri getah. – Bernama