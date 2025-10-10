Belanjawan 2026: GLC dan GLIC gerak pelaburan RM16.5 bilion untuk peralihan tenaga 2026

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan sedang menggerakkan pelaburan bernilai RM16.5 bilion bagi tahun 2026 di bawah agenda peralihan tenaga.

Beliau yang juga Menteri Kewangan menyatakan syarikat seperti UEM Lestra akan membangunkan ladang solar di Segamat, Melaka dan Selangor serta bekerjasama dengan PLUS bagi memperluas kemudahan pengecasan kenderaan elektrik.

Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional menetapkan sasaran 70 peratus kapasiti penjanaan elektrik daripada sumber tenaga boleh baharu menjelang 2050.

Perdana Menteri berkata tenaga boleh baharu daripada biogas, biojisim dan janakuasa hidro kecil akan ditingkatkan melalui kuota tambahan sebanyak 300 megawatt di bawah program Feed-In Tariff dengan jangkaan operasi seawal 2028.

Skim Pembekalan Tenaga Boleh Baharu Korporat dijangka menjana pelaburan sebanyak RM3.5 bilion melalui pendaftaran syarikat yang akan menjana tenaga 500 MW. – Bernama