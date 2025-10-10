Belanjawan 2026: Kerajaan tingkatkan pinjaman dan jaminan kepada RM50 bilion untuk usahawan

KUALA LUMPUR: Kerajaan bercadang menaikkan jumlah kemudahan pinjaman dan jaminan kerajaan yang tersedia untuk manfaat usahawan tempatan kepada RM50 bilion tahun depan daripada RM40 bilion.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata lebih RM2.5 bilion pinjaman mikro disediakan antaranya menerusi Bank Simpanan Nasional dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga.

Jumlah jaminan kerajaan di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Bhd ditingkatkan kepada RM30 bilion daripada RM20 bilion.

Anwar berkata selain menjamin syarikat sektor bernilai tinggi, skop SJPP turut diperluas bagi menjamin usahawan mikro.

Kerajaan juga memperuntukkan RM50 juta kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebagai dana pembiayaan untuk menyokong perusahaan badan-badan koperasi seluruh negara.

Perdana Menteri berkata bagi meluaskan capaian kepada perusahaan kecil dan sederhana, dana Bank Negara Malaysia akan beralih kepada sokongan berasaskan jaminan.

Tumpuan diberikan kepada segmen yang kurang mendapat akses pembiayaan serta aktiviti berimpak tinggi seperti pendigitalan, automasi, inovasi dan peralihan hijau.

Perusahaan mikro, kecil dan sederhana digalakkan menerima guna teknologi dan pendigitalan.

Beliau berkata institusi kewangan pembangunan menyediakan pembiayaan dan geran hampir RM1 bilion untuk menyokong automasi proses dan pendigitalan operasi perniagaan.

Anwar hari ini membentangkan Belanjawan 2026 dengan peruntukan kerajaan berjumlah RM419.2 bilion.

Daripada jumlah tersebut, RM338.2 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus manakala baki RM81 bilion sebagai perbelanjaan pembangunan.

Belanjawan yang mengangkat tema ‘Belanjawan MADANI Keempat: Belanjawan Rakyat’ itu merupakan edisi keempat dalam siri Belanjawan MADANI.

Ini merupakan belanjawan pertama di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 2026-2030. – Bernama