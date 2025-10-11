Belanjawan 2026 perkukuh sistem kesihatan negara dengan peruntukan RM46.52 bilion

PUTRAJAYA: Belanjawan 2026 merupakan kesinambungan penting dalam usaha memperkukuh sistem kesihatan negara melalui agenda reformasi menyeluruh berteraskan prinsip MADANI.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menyatakan matlamat utama adalah memastikan setiap rakyat menikmati penjagaan kesihatan berkualiti serta akses rawatan yang inklusif dan saksama.

Peruntukan yang diumumkan membolehkan kementerian meneruskan pelaksanaan agenda reformasi kesihatan secara menyeluruh selaras dengan aspirasi Kerajaan MADANI.

Kerajaan memberi tumpuan kepada pelbagai inisiatif untuk memperkukuh sistem kesihatan dan meningkatkan manfaat kepada rakyat di seluruh negara.

Bagi tahun depan, KKM menerima peruntukan sebanyak RM46.52 bilion meningkat RM1.25 bilion atau 2.76% berbanding RM45.27 bilion pada 2025.

Daripada jumlah itu, RM39.78 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus manakala RM6.745 bilion bagi perbelanjaan pembangunan.

Peningkatan ini merupakan langkah permulaan kepada pelaksanaan Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia Ke-13 bagi memastikan fasiliti kesihatan sedia ada terus beroperasi secara optimum.

Peruntukan KKM mewakili 11.04% daripada jumlah keseluruhan Belanjawan Persekutuan 2026 berjumlah RM421.2 bilion.

Antara inisiatif utama termasuk usaha mempertingkatkan kebajikan petugas kesihatan dengan seramai 4,500 doktor kontrak dan 935 jururawat akan ditawarkan jawatan tetap pada tahun hadapan.

Bagi menghargai komitmen petugas kesihatan, kerajaan turut menaikkan kadar Elaun Tugas Atas Panggilan sehingga 40% berkuat kuasa 1 Okt 2025 dengan peruntukan RM120 juta setahun.

Kadar fi perundingan bagi pengamal perubatan swasta disemak semula antara RM10 hingga RM80 manakala hampir RM2.2 bilion disediakan untuk membina, menyelenggara dan membaiki kuarters bagi penjawat awam.

Bagi mempertingkatkan mutu prasarana kesihatan awam, kerajaan memperuntukkan RM1.2 bilion bagi kerja penyelenggaraan dan baik pulih hospital serta klinik di seluruh negara.

Peruntukan RM100 juta disediakan bagi menaik taraf wad hospital daerah dan RM755 juta untuk menggantikan serta memperoleh peralatan perubatan baharu.

Dalam usaha mengurangkan kesesakan di hospital awam, sebanyak RM140 juta diperuntukkan bagi meneruskan kerjasama penyumberluaran pesakit ke hospital tentera, universiti dan swasta.

Peruntukan RM30 juta disediakan untuk memperkasa peranan klinik kesihatan yang menyediakan perkhidmatan pakar kepada komuniti.

Dua fasiliti baharu turut akan dibangunkan iaitu Pusat Kanser Wilayah Utara di Kedah dan Pusat Jantung Sabah.

Bagi menangani isu kenaikan inflasi perubatan, kerajaan menyediakan dana bersama industri berjumlah RM60 juta untuk memperkenalkan produk insurans asas mampu milik.

Sistem Diagnosis Related Group turut akan dilaksanakan manakala Skim mySalam diteruskan bagi membantu rakyat berpendapatan rendah.

Pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja boleh menggunakan simpanan Akaun Sejahtera bagi melanggan pelan asas insurans kesihatan.

Dalam memperkasa agenda nasional Malaysia Sihat, kerajaan bersetuju menaikkan kadar duti eksais ke atas produk rokok dan minuman keras mulai 1 Nov 2025.

Tempoh pengecualian cukai jualan dan duti import ke atas produk terapi gantian nikotin dilanjutkan sehingga 31 Dis 2027.

Pelepasan cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan vaksinasi diperluas kepada semua jenis vaksin berdaftar dan diluluskan oleh KKM.

Hasil tambahan daripada duti eksais akan diagihkan kepada KKM bagi membiayai inisiatif kesihatan paru-paru, rawatan diabetes dan penyakit jantung.

KKM menegaskan komitmen untuk melaksanakan amanah kerajaan dengan penuh tanggungjawab bagi memastikan rakyat terus menikmati sistem kesihatan yang berkualiti, adil dan menyeluruh. – Bernama