Belanjawan 2026 peruntuk RM630 juta lindung khazanah alam negara

KUALA LUMPUR: Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM630 juta bagi tujuan perlindungan khazanah alam negara dalam Belanjawan 2026.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan itu ketika membentangkan belanjawan bertemakan “Belanjawan MADANI Keempat: Belanjawan Rakyat”.

Beliau berkata peruntukan ini disediakan bagi memastikan ikhtiar melindungi khazanah flora dan fauna negara diteruskan.

Sebanyak RM250 juta diperuntukkan di bawah Pemindahan Fiskal Ekologi untuk Pemuliharaan Biodiversiti bagi menyokong peranan negeri memulihara khazanah alam.

“Kerajaan bersetuju RM50 juta dana EFT disalurkan sebagai hasil kepada kerajaan negeri,” katanya.

Anwar turut mengumumkan peruntukan RM80 juta untuk 2,500 renjer komuniti yang melindungi hutan negara.

Kepakaran lebih 1,000 Orang Asli dan hampir 700 veteran akan dimanfaatkan selain dibekalkan peralatan rondaan bagi meningkatkan keupayaan melindungi habitat terancam.

Habitat terancam yang dimaksudkan termasuk Harimau Malaya, Orang Utan dan Banteng.

Sebanyak RM300 juta turut disediakan bagi merawat, menyelenggara dan membersihkan sungai.

Daripada jumlah itu, RM10 juta diperuntukkan untuk Denai Sungai Kebangsaan bertujuan membangun laluan riadah dan memupuk tanggungjawab komuniti melindungi kelestarian sungai. – Bernama