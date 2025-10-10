Belanjawan 2026: RM10 juta untuk pemetaan sumber nadir bumi

KUALA LUMPUR: Sebanyak RM10 juta diumumkan sebagai peruntukan melalui Belanjawan 2026 untuk aktiviti pemetaan sumber nadir bumi diteruskan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan menumpukan usaha ke arah membangunkan aktiviti hiliran termasuk melalui usaha sama antarabangsa yang diterajui Khazanah Nasional Bhd.

Kerajaan menyokong pembangunan aktiviti ekonomi di sempadan utara seperti Delapan di Zon Ekonomi Sempadan Khas Bukit Kayu Hitam yang muncul sebagai hab pertumbuhan moden.

Hab tersebut menghubungkan rantaian bekalan dan ekosistem digital ASEAN dengan pelaburan RM2.7 billion.

Anwar membentangkan Belanjawan 2026 dengan peruntukan kerajaan berjumlah RM419.2 bilion.

Daripada jumlah tersebut, RM338.2 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus manakala baki RM81 bilion sebagai perbelanjaan pembangunan.

Belanjawan yang mengangkat tema ‘Belanjawan MADANI Keempat: Belanjawan Rakyat’ itu merupakan edisi keempat dalam siri Belanjawan MADANI.

Ia juga merupakan belanjawan pertama di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 2026-2030. – Bernama