KUALA LUMPUR: Peruntukan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) akan meningkat kepada RM15 bilion pada Belanjawan 2026 berbanding RM13 bilion pada 2025.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan ini adalah hasil penjimatan yang diraih daripada penyasaran subsidi seperti diesel dan RON95.

Beliau mengumumkan semua sembilan juta penerima STR akan menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan atau RM1,200 setahun mulai 2026.

Satu juta penerima STR di bawah e-Kasih akan menerima SARA sehingga RM200 sebulan manakala kategori bujang menerima RM600 melalui SARA.

Kadar maksimum yang diterima isi rumah ialah RM4,600 bagi pendapatan di bawah RM2,500 sebulan dengan lima anak.

Berdasarkan rekod bantuan, peruntukan untuk kaum Melayu meningkat kepada RM7.1 bilion pada 2025 berbanding RM4.5 bilion pada 2022.

Peruntukan untuk Bumiputera Sabah dan Sarawak meningkat kepada RM1.9 bilion manakala untuk kaum India meningkat kepada RM1 bilion.

Sebanyak 22 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas akan sekali lagi menerima penghargaan SARA RM100 pada pertengahan Februari.

Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat terus disalurkan kepada lebih 560,000 penerima dengan peruntukan RM3.1 bilion.

Sebanyak RM1 bilion disediakan untuk program Jualan RAHMAH tahun depan termasuk RM600 juta untuk memperbanyak program Payung RAHMAH.

Kadar kemiskinan tegar negara menyusut ke paras hampir sifar iaitu hanya 0.09 peratus berbanding 0.2 peratus sebelumnya.

Anwar berjanji baki 7,000 isi rumah miskin tegar akan dinoktahkan sebelum akhir tahun ini. – Bernama