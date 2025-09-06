Bomba London berusaha padam kebakaran bangunan sembilan tingkat

LONDON: Kira-kira 100 anggota bomba sedang berusaha memadamkan kebakaran di sebuah bangunan bercampur sembilan tingkat di White City, London, lapor PA Media/dpa.

Briged Bomba London berkata 15 jentera bomba dikerahkan ke bangunan di Wood Lane, dengan api ketika ini merebak ke tingkat atas bangunan itu.

Wood Lane ditutup kepada lalu lintas dan orang ramai dinasihatkan supaya mengelakkan kawasan berkenaan.

Briged itu berkata laporan pertama mengenai kebakaran diterima sejurus selepas 3 pagi (0200 GMT) dan pasukan dari balai Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick serta kawasan sekitar telah digerakkan ke lokasi.

Dua tangga putar setinggi 32 meter digunakan sebagai menara air untuk membantu memadamkan kebakaran dari aras tinggi.

Punca kebakaran masih belum diketahui - BERNAMA-PA Media/dpa