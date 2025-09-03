Cadangan sambungan ECRL ke Rantau Panjang masih peringkat awal

BEIJING: Cadangan untuk menyambung projek Laluan Rel Pantai Timur ke Rantau Panjang, Kelantan masih berada pada peringkat awal perbincangan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pasukan terlibat perlu meneliti butiran teknikal, kos dan kaedah pembayaran terlebih dahulu.

Beliau berkata cadangan ini turut dibincangkan dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang dalam pertemuan dua hala.

Jajaran tambahan sepanjang 20 hingga 25 kilometer ke Rantau Panjang berhampiran sempadan Thailand sedang dipertimbangkan.

Anwar berharap cadangan tersebut dapat direalisasikan untuk membangunkan kawasan yang agak kurang membangun.

Beliau percaya stesen baru ini akan meningkatkan ekosistem pembangunan dan perniagaan di kawasan dari Kota Bharu ke Rantau Panjang.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke sebelum ini menyatakan perbincangan lanjut dengan China dan kontraktor utama CCCC diperlukan.

Projek ECRL kini sedang dalam pembinaan dengan jajaran landasan ke Rantau Panjang merupakan sebahagian daripada pakej projek.

Anwar juga mengesahkan Perdana Menteri China Li Qiang akan menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur bulan depan. – Bernama