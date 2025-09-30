Cadangan tubuh Majlis Keluli ASEAN pertingkat kerjasama G2G serantau

KUALA LUMPUR: Penggubal dasar industri keluli ASEAN telah mencadangkan penubuhan Majlis Keluli ASEAN bagi mempertingkatkan kerjasama kerajaan dengan kerajaan dalam industri keluli serantau.

Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liew Chin Tong menyatakan cadangan ini dibangkitkan semasa mesyuarat Penggubal Dasar Keluli ASEAN yang dihadiri wakil serantau dari Filipina, Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Majlis yang dicadangkan bertujuan menggalakkan lebih banyak perbincangan di peringkat kerajaan dengan kerajaan dan persatuan dalam rantau ini.

Liew menekankan keperluan menyusun semula industri keluli dengan lebih teratur dan mampan melalui kerjasama serantau.

“Sejak sekian lama, industri keluli telah mempunyai saluran melalui Institut Besi dan Keluli Asia Tenggara,“ katanya kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Makan Malam Tahunan Industri Keluli 2025.

Beliau menambah kerajaan di rantau ini tidak pernah mengadakan libat urus antara satu sama lain mengenai industri keluli secara langsung.

“Kami berpendapat telah tiba masanya untuk mengadakan perbincangan kerajaan dengan kerajaan dan perbincangan seluruh ASEAN berkaitan industri keluli.”

Liew berkata majlis yang dicadangkan akan menekankan lima agenda utama termasuk pengurusan kapasiti dan penyahkarbonan.

Agenda lain termasuk piawaian keluli untuk bangunan bertingkat tinggi, kerjasama teknikal dan remedi perdagangan.

Beliau juga menyatakan hasrat untuk melibatkan China dalam majlis ini berikutan lawatan terkini ke Beijing.

“Baru-baru ini saya ke Beijing dan bertemu dengan Persatuan Besi dan Keluli China, dan saya sangat tertarik dengan tahap kemajuan mereka.”

Terdahulu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata permintaan keluli di ASEAN semakin meningkat.

Penggunaan nyata keluli di ASEAN-6 mencecah 74 juta tan pada 2023, menghampiri paras tertinggi prapandemik.

Mengenai mesyuarat pertama Penggubal Dasar Keluli ASEAN dan Forum Keluli ASEAN 2025, Liew berkata Filipina akan menganjurkan acara ini tahun depan.

“Delegasi Filipina selaku Pengerusi ASEAN pada tahun hadapan telah memutuskan untuk meneruskan penganjuran acara ini.”

“Oleh itu, pada tahun depan mereka akan mengadakannya di Filipina dan kami akan turut serta,“ kata Liew. – Bernama