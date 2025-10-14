Cukai karbon bukti komitmen kerajaan tangani perubahan iklim

KUALA LUMPUR: Pelaksanaan cukai karbon yang dijadual bermula tahun depan mencerminkan komitmen bersungguh-sungguh kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim secara mampan dan menyeluruh.

Pakar Klimatologi Prof Dr Fredolin Tangang berkata langkah itu selari dengan sasaran Malaysia mengurangkan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau sebanyak 45% menjelang 2030.

Beliau menyatakan lebih 40 negara sudah melaksanakan mekanisme cukai karbon dengan Malaysia berada pada landasan sama melalui dasar seperti NETR dan NIMP 2030.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan cukai karbon akan diperkenalkan dengan tumpuan awal kepada sektor besi, keluli dan tenaga.

Mekanisme cukai itu akan diselaraskan dengan Dasar Pasaran Karbon Kebangsaan serta Rang Undang-undang Perubahan Iklim Negara yang bakal digubal.

Pengurus Program Penjagaan Sungai GEC Dr K. Kalithasan berkata cukai karbon akan memperkukuh usaha pemeliharaan alam sekitar selari agenda hijau negara.

Beliau menekankan perlindungan khazanah alam untuk masa kini dan generasi akan datang memerlukan peruntukan besar.

Ketua Program UTHM Dr Aqilah Awg Abdul Rahman berkata cukai karbon akan memberi tekanan positif kepada industri berintensiti tinggi karbon.

Beliau menegaskan perlunya mekanisme kawal selia teliti bagi mengelakkan tekanan kos bahan mentah.

Pensyarah Kanan UPM Dr Siti Nurhidayu Abu Bakar mengulas peruntukan RM630 juta bagi perlindungan khazanah alam negara membuktikan kerajaan mengiktiraf alam semula jadi.

Peruntukan ini memberi mesej jelas bahawa kerajaan melihat perlindungan alam sebagai pelaburan jangka panjang dalam kualiti hidup rakyat.

Presiden PEKA N. Rajesh berkata usaha memelihara ekologi negara perlu diselaraskan dengan dasar pembangunan lain.

WWF-Malaysia menyambut baik komitmen kerajaan terhadap cukai karbon dan inisiatif hijau.

Pertubuhan itu menzahirkan kebimbangan mengenai integrasi aspek alam sekitar dalam perancangan pembangunan khususnya projek perlombongan unsur nadir bumi.

Mekanisme perlindungan lebih tegas dan pematuhan ketat perlu dilaksanakan bagi mengelakkan kemusnahan ekologi. – Bernama