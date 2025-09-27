Delegasi keluar dari Perhimpunan Agung PBB sebelum ucapan Netanyahu

ISTANBUL: Dalam satu tindakan protes luar biasa, majoriti delegasi negara meninggalkan dewan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada Jumaat, sejurus sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulakan ucapannya, lapor Anadolu Ajansi.

Netanyahu mula menyampaikan ucapannya pada sesi ke-80 Perhimpunan Agung pada 1300 GMT.

Tindakan keluar beramai-ramai itu adalah sebagai membantah genosid berterusan Israel di Semenanjung Gaza yang telah meragut lebih 65,000 nyawa penduduk Palestin sejak Oktober 2023, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak - BERNAMA-ANADOLU