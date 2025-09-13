Dr Sivanaesan terpilih sebagai Presiden Persatuan Perubatan Malaysia

KUALA LUMPUR: Dr L. Sivanaesan telah dipilih sebagai Presiden Terpilih Persatuan Perubatan Malaysia (MMA).

Beliau memperoleh mandat daripada ahli-ahli MMA di seluruh negara melalui proses pemilihan yang diadakan pada Ogos lalu.

Dr Sivanaesan akan berkhidmat selama setahun sebagai Presiden Terpilih sebelum memegang jawatan Presiden sepenuhnya pada tahun 2026.

Beliau mengakui bahawa ini merupakan tanggungjawab paling besar dalam kerjayanya.

Perjalanan beliau bersama MMA bermula sejak zaman menjadi ahli pelajar dan telah memegang pelbagai jawatan penting dalam organisasi tersebut.

Antara jawatan yang pernah disandangnya termasuk Ahli Exco MMA Perak dan Ahli Exco MMA Selangor.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Pengerusi Negeri MMA Selangor dan Pengerusi Bahagian Pengamal Perubatan Swasta Kebangsaan.

Dr Sivanaesan telah memegang jawatan Timbalan Setiausaha Kehormat MMA selama dua penggal sebelum dilantik sebagai Presiden Terpilih. – Bernama