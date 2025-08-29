Dua lelaki Pakistan disyaki cabul kanak-kanak OKU ditahan polis

SEREMBAN: Polis menahan dua lelaki warga Pakistan selepas disyaki mencabul seorang kanak-kanak perempuan orang kurang upaya di perhentian bas Taman Tuanku Jaafar pada 24 Ogos lepas.

Ketua Polis Daerah Seremban ACP Mohamad Hatta Che Din mengesahkan suspek berusia lingkungan 20-an hingga 30-an ditahan semalam dan kini direman selama enam hari.

Reman itu bermula hari ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017.

Siasatan awal mendapati kedua-dua warga asing itu mengenali mangsa berumur 11 tahun melalui aplikasi TikTok.

Seorang daripada suspek telah mengaku melakukan perbuatan berkenaan menurut kenyataan polis.

Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa memastikan kanak-kanak berada dalam pengawasan ahli keluarga atau penjaga yang dipercayai.

Masyarakat juga diminta memantau pergerakan serta aktiviti anak-anak khususnya penggunaan media sosial.

Mohamad Hatta menasihatkan orang ramai agar tidak berkongsi rakaman kejadian di media sosial bagi melindungi identiti mangsa.

Sebaliknya, maklumat perlu disalurkan terus kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. – Bernama