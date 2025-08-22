Eksekutif jualan, jururawat maut dalam kemalangan perjalanan himpunan RXZ

KUANTAN: Seorang eksekutif jualan bank maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas dan melanggar tebing di Jalan Palong 8, di sini, kira-kira 6.30 pagi tadi.

Ketua Polis Daerah Bera Supt Zulkiflee Nazir dalam kenyataan berkata Mohd Syukri Shahrudin, 33, yang menunggang motosikal jenis Yamaha RXZ dalam perjalanan dari arah Rembau menuju ke Terengganu bagi mengikuti Himpunan RXZ Members 7.0 yang berlangsung esok.

“Siasatan awal mendapati ketika tiba di lokasi kejadian, mangsa sepatutnya membelok ke kanan di simpang tiga namun telah bergerak lurus dan melanggar tebing di bahu jalan.

“Akibat kemalangan itu, mangsa mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala serta tangan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian,” katanya dan menambah mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Bera untuk bedah siasat.

Difahamkan, mangsa bersama konvoi membabitkan kira-kira 60 motosikal lain dan beliau antara peserta terawal yang berada di hadapan kumpulan itu.

Di Kuala Berang, Terengganu, seorang jururawat maut selepas motosikal Yamaha RXZ yang ditunggangnya terbabas di Kilometer 394 Lebuhraya Pantai Timur 2 (LPT2) menghala ke Kuala Terengganu, tengah hari tadi.

Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu Supt Sharudin Abdul Wahab berkata Roslinawati Ramli, 33, maut di lokasi kejadian akibat kecederaan kepala.

Beliau berkata siasatan awal mendapati mangsa yang menaiki motosikal milik suaminya bertolak dari Simpang Renggam, Johor sekitar 1 pagi tadi sebelum terbabas di lokasi kejadian.

“Mangsa bergerak dari rumah di Simpang Renggam ke Kuala Terengganu untuk menyertai program RXZ Members 7.0 secara konvoi bersama 13 motosikal lain.

“Ketika di lokasi kejadian mangsa yang beralamat di Felda Tementi, Triang, Pahang telah hilang kawalan lalu terbabas dan jatuh di atas jalan raya,“ katanya ketika dihubungi hari ini.

Mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Hulu Terengganu untuk tindakan lanjut dan kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Polis menasihati peserta RXZ Members 7.0 supaya lebih berhati-hati dan menunggang dengan cermat bagi mengelak kejadian tidak diingini. – Bernama