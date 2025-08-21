Eksport sarung tangan getah Malaysia capai RM6 bilion dalam lima bulan 2025

KUALA LUMPUR: Nilai eksport sektor sarung tangan getah Malaysia mencecah RM6 bilion bagi tempoh Januari hingga Mei 2025.

Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata angka itu menunjukkan daya tahan industri tersebut meskipun mengalami cabaran susulan tindakan Amerika Syarikat mengenakan tarif ke atas produk sarung tangan getah.

“Dari segi tarif import ke AS, Malaysia dikenakan kadar tarif sebanyak 19 peratus, iaitu sama seperti Thailand, manakala China dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi pada kadar 55 peratus.

“Keadaan ini memberikan sedikit kelebihan daya saing kepada Malaysia berbanding dua negara pesaing utama tersebut,” katanya ketika menggulung perbahasan usul Rancangan Malaysia ke-13 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat.

Beliau berkata Malaysia memiliki kelebihan daya saing dalam memasarkan sarung tangan getah antaranya adalah ekosistem pengeluaran yang lengkap, ekonomi skala, kualiti produk yang tinggi dan konsisten serta kepelbagaian pasaran bagi sarung tangan getah asli dan sintetik.

Selain itu, Johari berkata antara projek strategik dalam RMK13 yang dicadangkan adalah Getah Asli Mampan Malaysia, pembangunan sistem geospatial untuk pertanian pintar, serta pembangunan Sistem Digital Bersepadu untuk Pengembangan dan Pemindahan Teknologi Getah.

Pembangunan Sistem Pendigitalan Data Biakbaka dan Platform Verifikasi Klon Getah, pembangunan teknologi penstabil lateks mesra alam, serta pembangunan fasiliti untuk reka bentuk sebatian getah pintar turut dicadangkan untuk menyokong industri kecil dan sederhana.

“Jumlah peruntukan yang dipohon bagi pelaksanaan projek-projek ini adalah sebanyak RM114.8 juta,” katanya.

Beliau berkata pihaknya kini berada di peringkat akhir proses penambahbaikan Insentif Pengeluaran Getah yang akan dilaksanakan berasaskan produktiviti.

“Berdasarkan dasar baharu ini, pekebun kecil yang berusaha dan mencapai sasaran tahap produktiviti akan menerima imbuhan kewangan, manakala mereka yang tidak mengusahakan sepenuhnya milikan mereka tidak akan layak menerima sebarang insentif,” katanya. – Bernama