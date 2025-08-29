Empat lelaki didakwa rogol kanak-kanak bawah umur di Bahau

SEREMBAN: Empat lelaki telah didakwa di Mahkamah Sesyen di sini atas pertuduhan merogol seorang kanak-kanak perempuan bawah umur di Bahau, Jempol pada 23 Ogos lepas.

Mereka yang didakwa ialah Y. Sayrran Kumar (21 tahun), K. Kumar (40 tahun), G. Niressh Pillai (21 tahun), dan M. Thineshvaran (30 tahun).

Mengikut pertuduhan, mereka didakwa merogol mangsa berusia 11 tahun 10 bulan di sebuah rumah di Taman Meranti Bahau antara jam 11 pagi hingga 3.30 petang.

Sayrran Kumar juga didakwa atas dua pertuduhan berasingan untuk merogol mangsa sama di dalam sebuah kereta berhampiran padang di Jempol kira-kira jam 11.30 pagi pada Jun lepas.

Tertuduh juga didakwa merogol seorang lagi kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di sebuah rumah di Taman Meranti Bahau antara jam 11.30 pagi hingga 12 tengah hari pada 23 Ogos.

Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 376 (1) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan.

Pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Surita Budin dan kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah.

Timbalan Pendakwa Raya Norazihah Asmuni mencadangkan jaminan RM30,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tambahan tertentu.

Syarat tambahan tersebut termasuk tertuduh perlu melapor diri di balai polis berdekatan setiap bulan, menyerahkan pasport kepada mahkamah, dan tidak mengganggu mangsa.

Peguam Revin Kumar yang mewakili Sayrran Kumar dan Niressh memohon jaminan minimum atas faktor kesihatan serta masalah kewangan.

Ramzani Idris mewakili Thineshvaran dan S. Virochean mewakili Kumar turut memohon jaminan minimum atas alasan yang sama.

Hakim kemudiannya menetapkan Sayrran Kumar dijamin RM30,000 untuk tiga pertuduhan manakala Kumar dan Thineshvaran masing-masing RM10,000.

Niressh ditetapkan jaminan RM5,000 dengan kesemua mereka dikenakan syarat tambahan seperti dicadangkan pihak pendakwaan.

Sebutan semula kes ditetapkan pada 15 Oktober ini. – Bernama