Fadillah Yusof terima anugerah tertinggi Sarawak sempena hari lahir TYT

KUCHING: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof mengetuai senarai penerima Anugerah Kebesaran Negeri Sarawak sempena Sambutan Hari Lahir ke-79 Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar.

Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menerima Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Datuk Amar Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk Amar.

Bekas timbalan menteri persekutuan Datuk Joseph Salang Gandum dan Presiden Persatuan Cina Sarawak Datuk Richard Wee menerima Darjah Utama Bintang Panglima Negara Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk Seri.

Sebanyak 1,372 individu tersenarai untuk menerima anugerah kebesaran negeri dalam majlis tersebut.

Lima penerima menerima Darjah Utama Bintang Kenyalang Sarawak Panglima Gemilang Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk.

Mereka terdiri daripada empat timbalan menteri Sarawak dan Presiden Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh Datuk Ik Pahon Joyik.

Sembilan individu menerima anugerah Darjah Jasa Bakti Sarawak yang membawa gelaran Datu.

Lima belas individu termasuk tiga yang sudah meninggal dunia dianugerahkan Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk.

Bekas wartawan dan penerima Anugerah Tokoh Wartawan HAWANA 2024 mendiang James Alexander Ritchie antara penerima anugerah PSBS.

Sambutan kali ini turut menyenaraikan tujuh penerima Johan Bintang Kenyalang.

Lapan belas orang menerima Pingat Perkhidmatan Cemerlang dalam majlis anugerah tersebut.

Lima belas orang dianugerahkan Pingat Perwira Negeri sempena sambutan hari lahir TYT.

Tiga belas orang menerima Pegawai Bintang Sarawak manakala 134 orang menerima Pegawai Bintang Kenyalang.

Seratus lima puluh sembilan orang dikurniakan Pingat Perkhidmatan Bakti dalam majlis tersebut.

Seratus sembilan orang menerima Ahli Bintang Sarawak dan 157 orang menerima Ahli Bintang Kenyalang.

Tiga ratus enam puluh enam orang dianugerahkan Pingat Perkhidmatan Terpuji sempena sambutan ini.

Tiga ratus enam puluh dua orang menerima Bentara Bintang Sarawak dalam majlis penganugerahan tersebut. – Bernama