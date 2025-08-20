FAM sasarkan tajaan RM15 juta untuk 2025

PETALING JAYA: Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) menyasarkan jumlah penajaan RM15 juta bagi tahun 2025 untuk pengurusan pentadbiran dan skuad kebangsaan.

Pengerusi Jawatankuasa Penajaan dan Pemasaran FAM Datuk Mohd Hisamudin Yahaya berkata pihaknya sudah berjaya memperoleh antara RM7 juta hingga RM8 juta.

“Jumlah yang kita ada ini masih kekurangan dan kami berusaha untuk capai sasaran yang ditetapkan,“ katanya. Beliau menambah bahawa FAM akan menerima tajaan daripada syarikat lain tidak lama lagi.

Ucapannya disampaikan pada sidang media majlis pengumuman pembaharuan kerjasama FAM dan jenama minuman isotonik 100PLUS.

Turut hadir pada majlis ialah Timbalan Presiden FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi dan Datuk S Sivasundaram. Pengarah Urusan Bahagian Makanan & Libat Urus Industri Fraser & Neave Holdings Bhd Datuk Raffiq Md Ariff juga hadir.

KUALA LUMPUR: Mohd Hisamudin turut mengumumkan 100PLUS akan terus menjadi Rakan Minuman Isotonik Rasmi untuk pasukan kebangsaan.

Tempoh perjanjian selama dua tahun itu melibatkan tajaan keseluruhan bernilai RM2 juta. Sementara itu Raffiq Md Ariff menyatakan kegembiraan pihaknya dengan hubungan baik bersama FAM.

“100PLUS sentiasa setia dan menyokong bola sepak di Malaysia,“ katanya. Beliau menegaskan bahawa cara terbaik untuk menyumbang kepada pembangunan sukan ialah menerusi kerjasama dengan FAM. - Bernama