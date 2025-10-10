Gaji minimum tidak jejas kestabilan trend inflasi Malaysia

KUALA LUMPUR: Trend inflasi di Malaysia kekal stabil pada kira-kira dua hingga tiga peratus bagi tempoh 2010-2024 walaupun berlaku peningkatan kadar gaji minimum secara berkala.

Laporan Tinjauan Ekonomi 2026 Kementerian Kewangan membuktikan peningkatan gaji dan kuasa beli isi rumah tidak menyebabkan tekanan yang ketara kepada inflasi.

Gaji minimum telah ditetapkan pada kadar RM1,700 dalam Belanjawan 2025 yang baru diumumkan.

Gaji yang lebih tinggi sebenarnya telah mengukuhkan permantaan domestik melalui peningkatan kapasiti penggunaan bagi kumpulan berpendapatan rendah.

Situasi tersebut selaras dengan jangkaan Bank Negara Malaysia bahawa kesan menyeluruh terhadap inflasi kekal terkawal.

Usaha peralihan ke arah pelaksanaan gaji minimum bermula sejak 1947 menerusi pembentukan Majlis Gaji.

Perintah Gaji Minimum kemudiannya diwartakan pada 2012 sebagai langkah penting menjaga golongan yang bergaji rendah.

Gaji minimum telah disemak semula sebanyak lima kali sejak pelaksanaannya.

Kadar gaji minimum meningkat secara beransur-ansur daripada RM900 bagi Semenanjung Malaysia dan RM800 bagi Sabah, Sarawak serta Labuan pada 2013.

Laporan itu menolak tanggapan umum bahawa warga asing, wanita, belia dan pekerja sektor tertentu menerima pendapatan di bawah paras gaji minimum.

Data menunjukkan majoriti penerima bergaji di bawah paras minimum adalah dalam kalangan pekerja tempatan, lelaki, dan kumpulan umur 25-34 tahun.

Kira-kira satu pertiga daripada golongan pekerja tersebut bekerja di negeri maju seperti Selangor dan Johor.

Situasi ini berlaku kerana kadar semakan gaji minimum tidak cukup menarik kepada pekerja tempatan dalam industri berasaskan buruh.

Pendekatan yang lebih komprehensif penting untuk merealisasikan kerangka Ekonomi MADANI.

Semua Laporan Majlis Perundingan Gaji secara konsisten mengesahkan bahawa gaji minimum memberikan manfaat kepada majikan dan pekerja.

Majikan dapat mengekalkan dan memperluas penggunaan automasi untuk meningkatkan kecekapan.

Pekerja kekal menerima pakej saraan termasuk elaun, faedah tunai lain, bonus dan latihan.

Pelaksanaan dasar gaji minimum sahaja tidak memadai dalam menangani isu kebergantungan terhadap pekerja asing berkemahiran rendah.

Dasar ini perlu dilengkapi dengan dasar khusus lain bagi mengurangkan penggajian pekerja asing di pelbagai sektor ekonomi.

Pelaksanaan gaji minimum berdepan dengan cabaran termasuk perniagaan berskala kecil yang mengalami kesukaran membayar gaji tinggi.

Secara purata kira-kira sembilan peratus majikan tidak mematuhi dasar gaji minimum.

Analisis dalaman menunjukkan anggaran 23.4 peratus pertubuhan tidak membayar pekerja mengikut kadar semasa.

Sebanyak 91.3 peratus daripada pertubuhan yang tidak mematuhi dasar ini merupakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana.

Laporan itu mencadangkan pengukuhan mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan merentas semua sektor.

Cadangan lain termasuk mengkaji langkah mewajibkan kenaikan gaji tahunan berstruktur sejajar dengan trend inflasi dan produktiviti.

Belanjawan 2026 bakal menandakan permulaan penting dalam merangka hala tuju ekonomi ke arah negara berpendapatan tinggi menjelang 2030.

Ekonomi Malaysia diunjur mengekalkan momentum pertumbuhan pada 2026 antara 4 hingga 4.5 peratus.

Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang kukuh dan sektor luaran yang berdaya tahan.

Teras “Menaikkan Lantai” menjadi antara elemen utama dalam kerangka Ekonomi MADANI.

Agenda pembangunan ini memerlukan kerajaan untuk melindungi rakyat yang merupakan aset negara paling bernilai.

Penekanan akan diberikan kepada usaha memastikan taraf kehidupan yang wajar dan menyediakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. – Bernama