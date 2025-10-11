Grab Malaysia sokong Belanjawan 2026 dengan teknologi dan AI

KUALA LUMPUR: Belanjawan 2026 selaras dengan misi Grab Malaysia untuk memperkasakan rakyat dan meningkatkan perkhidmatan dalam landskap ekonomi dinamik.

Syarikat penghantaran terkemuka negara itu menyatakan belanjawan ini menekankan pengukuhan tadbir urus sektor awam dan pembangunan ekonomi lestari berteknologi tinggi.

Belanjawan 2026 juga memberi fokus kepada pertumbuhan inklusif, pembangunan bakat, dan sokongan kepada perniagaan kecil.

Pengarah Urusan Grab Malaysia Adelene Foo berkata syarikat terus meningkatkan pengalaman pengguna dan rakan kongsi melalui penyelesaian teknologi.

“Kami komited bekerjasama dengan kerajaan dan pihak berkepentingan industri untuk mempersiapkan negara menghadapi masa depan,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata Grab Malaysia sedang memajukan penggunaan kecerdasan buatan secara praktikal untuk memperbaiki pengalaman harian pemandu, rakan penghantaran, rakan peniaga, dan pengguna.

Ini termasuk penggunaan pemetaan hiper-lokal berasaskan AI, GrabMaps, bagi meningkatkan ketepatan alamat dan laluan.

AI Driver Companion merupakan ciri panduan pemandu untuk mencari permintaan dengan lebih cepat.

AI Merchant Assistant pula membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana mempercepat pertumbuhan dan operasi.

“Usaha ini selari dengan Belanjawan 2026 untuk mempercepatkan penggunaan AI dan mengukuhkan infrastruktur digital,” katanya.

“Kami akan terus melabur dalam rakan kongsi dan produk supaya lebih ramai rakyat Malaysia dapat menjana pendapatan dan bergerak yakin dalam ekonomi digital.”

Adelene berkata Grab Malaysia juga menyokong inisiatif seperti BUDI MADANI RON95 untuk membantu pemandu e-hailing mengurus kos operasi harian.

Menurutnya syarikat itu menyediakan perlindungan insurans, akses PERKESO, alat keselamatan, serta manfaat harian termasuk pembiayaan dan penjimatan bahan api.

Program GrabAcademy dan kerjasama dengan GIATMARA membolehkan rakan pemandu dan penghantar memperoleh kemahiran baharu dalam keselamatan, alatan digital, dan latihan vokasional.

Ini seterusnya meningkatkan produktiviti dan daya tahan pendapatan mereka. – Bernama