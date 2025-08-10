Gunung berapi Shinmoedake di Jepun meletus

TOKYO: Letusan kuat Gunung Berapi Shinmoedake di banjaran Gunung Kirishima berlaku sekitar 5.23 pagi waktu tempatan pada Ahad, menghamburkan kepulan abu lebih 3,000 meter ke udara dari kawahnya, menurut media tempatan, lapor Xinhua.

Gunung berapi itu, yang terletak di sempadan antara wilayah Kagoshima dan Miyazaki, telah meletus secara berselang-seli sejak 27 Jun. Abu daripada letusan pada Ahad itu dilaporkan bergerak ke timur laut dan dijangka sampai sejauh Takanabe di Wilayah Miyazaki, menurut stesen penyiar kebangsaan NHK.

Agensi Meteorologi Jepun (JMA) memberi amaran bahawa hujan abu sederhana dijangka berlaku di Kobayashi dan Takaharu di Wilayah Miyazaki, serta Kirishima di Wilayah Kagoshima.

Menurut JMA, batuan gunung berapi bersaiz kecil mungkin jatuh dalam lingkungan kira-kira 14 kilometer ke timur laut dari kawah.

Agensi itu mengekalkan amaran letusan pada tahap tiga, menasihati penduduk supaya berwaspada terhadap batuan gunung berapi bersaiz besar dalam lingkungan tiga kilometer dari kawah dan aliran piroklastik dalam jarak dua kilometer- BERNAMA-XINHUA