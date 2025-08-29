Guru kelar isteri dipercayai akibat beban hutang bank dan e-dagang

GEORGE TOWN: Seorang guru lelaki dipercayai mengelar isterinya akibat tekanan beban hutang pinjaman bank dan ansuran e-dagang di rumah mereka di Taman Tunas Muda, Sungai Ara.

Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Sazalee Adam berkata siasatan awal mendapati suspek bertindak sedemikian kerana terbeban dengan masalah hutang yang dibuatnya.

“Siasatan kami mendapati lelaki berusia 30 tahun itu membuat pinjaman bank untuk pelaburan saham dan dia juga membayar ansuran barangan yang dibeli melalui platform e-dagang, punca pergaduhan pasangan itu disebabkan hutang.”

Beliau menegaskan suspek tidak berhutang dengan along dan hanya mempunyai pinjaman dengan institusi kewangan yang sah.

Polis telah merekodkan keterangan mangsa berusia 28 tahun yang sedang menjalani proses pemulihan dan tidak boleh banyak bercakap.

Suspek kini ditempatkan di Wad Psikiatri di Jalan Perak untuk pemeriksaan lanjut kesihatan mental walaupun sebelum ini tiada rekod masalah kesihatan mental.

Siasatan lanjut sedang dijalankan di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan bagi kes cubaan membunuh.

Kejadian berlaku kira-kira pukul 6 pagi Rabu ketika guru tersebut mengelar leher isterinya sebelum mencederakan dirinya sendiri menggunakan pisau.

Ibu mangsa menyedari kejadian setelah terdengar jeritan dari tingkat atas rumah dua tingkat tersebut dan berjaya menyelamatkan anaknya. – Bernama