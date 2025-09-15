Hubungan budaya erat perkukuh pelancongan Malaysia-China - PM

KUALA LUMPUR: Kepelbagaian etnik di Malaysia termasuk populasi besar masyarakat Cina merupakan faktor utama merangsang pelancongan dua hala dengan China selepas pelaksanaan dasar pengecualian visa bersama.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Malaysia sebagai negara unik dan indah dengan hubungan budaya erat, pertumbuhan ekonomi rancak serta kestabilan politik yang mewujudkan persekitaran mesra pelancong.

“Mereka yang belum pernah datang ke negara ini sebenarnya rugi besar kerana Malaysia sebuah negara yang cantik dan mesra,“ katanya dalam temu bual dengan stesen penyiar China CGTN.

Anwar menekankan kedudukan unik Malaysia sebagai negara maritim yang menawarkan tarikan pelancongan sepanjang tahun termasuk kawasan pergunungan dan pantai indah.

“Kami memiliki banyak pantai yang indah dan kelebihannya adalah anda boleh berenang atau mandi-manda di situ pada bila-bila masa sahaja.”

Beliau turut memuji kemajuan luar biasa China dalam memodenkan sektor pertanian dan berkata Malaysia belajar daripada pengalaman negara itu dalam penjenteraan dan pertanian moden.

“Di China, bukan hanya sektor pertanian malah setiap bidang menunjukkan kemajuan luar biasa yang boleh dikongsi bersama.” – Bernama