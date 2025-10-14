Imigresen Kelantan tahan 25 pendatang tanpa izin dalam Ops Serkap

KOTA BHARU: Jabatan Imigresen Kelantan berjaya menumpaskan satu sindiket penyeludupan migran dalam Ops Serkap di sekitar Lembah Sireh.

Operasi yang bermula kira-kira 7 pagi semalam menyaksikan serbuan ke atas kegiatan penyeludupan pendatang tanpa izin.

Pengarah Imigresen Kelantan Mohamed Yusoff Khan Mohd Hassan mengesahkan seramai 24 warga asing dan seorang lelaki tempatan ditahan.

Beliau berkata pasukan operasi berjaya memintas sebuah kereta persendirian yang digunakan untuk membawa masuk 10 warga asing secara haram.

Pemandu kenderaan jenis Proton Persona itu disiasat di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

Mohamed Yusoff Khan menyatakan pemandu tersebut dipercayai bertindak sebagai ejen pengangkut atau tali barut sindiket penyeludupan migran.

Dalam pemeriksaan berasingan di Terminal Bas Lembah Sireh, pihak berkuasa menahan 14 lagi warga asing pelbagai kewarganegaraan.

Mereka dipercayai baharu tiba atau sedang menunggu untuk dipindahkan ke lokasi lain.

Kesemua tahanan kini ditempatkan di Kompleks Imigresen Kelantan untuk siasatan lanjut.

Siasatan akan dijalankan di bawah Akta Imigresen 1959/63 terhadap semua individu yang ditahan. – Bernama