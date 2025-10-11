Institusi kewangan sambut baik Belanjawan 2026 yang seimbang dan berpandangan jauh

KUALA LUMPUR: Beberapa institusi kewangan menganggap Belanjawan 2026 sebagai pelan seimbang yang dipacu pembaharuan dan berpandangan jauh.

Belanjawan ini mengukuhkan disiplin fiskal dan bertindak sebagai pemangkin pertumbuhan dalam sektor strategik di bawah rangka kerja MADANI.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan yang seiring dengan Rancangan Malaysia Ke-13 hari ini.

Belanjawan memberi tumpuan kepada pelaburan bernilai tinggi dan pertumbuhan tinggi untuk mencapai status berpendapatan tinggi menjelang 2030.

Ketua Pegawai Eksekutif OCBC Bank Tan Chor Sen memuji visi berani kerajaan untuk kepimpinan ekonomi merentas sempadan.

Inisiatif seperti Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura, Grid Tenaga ASEAN dan status Entiti Perniagaan ASEAN disambut baik.

OCBC Bank berada pada kedudukan baik untuk menyokong perniagaan yang mahu berkembang ke pasaran antarabangsa.

Skim pembiayaan hijau, Cukai Karbon dan sokongan terhadap inovasi AI sangat selari dengan keutamaan OCBC Malaysia.

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB Novan Amirudin menyambut baik tumpuan kerajaan dalam memperkasakan PKS.

Akses pembiayaan diperluaskan menerusi kemudahan Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan dan Bank Negara Malaysia.

Langkah ini akan membantu mempercepatkan penggunaan automasi dan pendigitalan dalam kalangan PKS.

CIMB juga menyokong penekanan kerajaan terhadap pengukuhan ekosistem kewangan Islam.

Peruntukan RM5.9 bilion untuk Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi mencerminkan komitmen kukuh kerajaan.

Ketua Pegawai Eksekutif Standard Chartered Malaysia Mak Joon Nien menyatakan aset digital adalah bahagian penting dalam masa depan perkhidmatan kewangan.

Beliau komited untuk melabur dalam infrastruktur dan bakat yang diperlukan untuk menjadi peneraju dalam skop ini.

Ketua Pegawai Eksekutif UOB Malaysia Ng Wei Wei berkata insentif bersasar akan mengukuhkan rantaian bekalan dan mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi.

Sokongan untuk PKS kekal penting dengan RM50 bilion diperuntukkan untuk pembiayaan, jaminan dan program pendigitalan.

UOB Malaysia kekal komited untuk membolehkan pertumbuhan PKS dan memacu kemajuan yang inklusif dan mampan.

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AmBank Jamie Ling berkata peruntukan untuk sektor Pertumbuhan Tinggi Nilai Tinggi menyokong Ekonomi MADANI.

Dasar ini amat penting dalam memastikan ekonomi mencapai sasaran RM2 trilion menjelang 2030.

Penekanan terhadap sektor perkhidmatan akan mendapat manfaat daripada penggunaan pendigitalan yang lebih tinggi melalui insentif cukai automasi. – Bernama