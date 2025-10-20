Jasad pelajar maut akibat ditikam di sekolah selamat disemadikan

SHAH ALAM: Jasad pelajar perempuan yang maut akibat ditikam di sebuah sekolah di Petaling Jaya minggu lepas telah selamat disemadikan menerusi upacara pembakaran di Nirvana Memorial Park Seksyen 21 di sini hari ini.

Jasad mendiang yang dibawa dengan kenderaan daripada Nirvana Centre KL tiba di taman memorial itu pada kira-kira 12.20 tengah hari.

Suasana hiba menyelubungi upacara selama lebih kurang 20 minit yang dihadiri kira-kira 100 orang terdiri daripada ahli keluarga dan rakan-rakan.

Mendiang meninggalkan ayah, ibu dan seorang kakak berusia 19 tahun.

Dalam kejadian pada 14 Oktober lepas, seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun maut selepas ditikam di bahagian dada dan leher di sekolahnya di Petaling Jaya.

Mangsa dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala suspek seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun dari sekolah sama telah direman untuk siasatan lanjut. – Bernama