Jawatankuasa khas tangani isu buli di Perak libatkan PDRM

PARIT: Jawatankuasa khas bagi menangani insiden buli di Perak diperkukuh dengan penglibatan Polis Diraja Malaysia (PDRM).

Khairudin Abu Hanipah berkata turut terlibat dalam jawatankuasa itu ialah wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan Kementerian Kesihatan (KKM).

Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pengarah Pendidikan Negeri di peringkat negeri dan Pegawai Pendidikan Daerah di peringkat daerah.

“12 PPD di Perak giat menjalankan pemantauan termasuk pemeriksaan mengejut di asrama sekolah pada waktu malam,“ katanya.

Khairudin menekankan pendekatan menyeluruh penting bagi memastikan isu buli ditangani secara bersama.

Keutamaan diberikan agar pelajar dapat menumpukan pelajaran dalam suasana selamat dan bebas penindasan.

“Laporan awal perlu dikemukakan dalam tempoh satu hari, laporan susulan dalam tiga hari dan laporan lengkap dalam tujuh hari,“ jelasnya. - Bernama