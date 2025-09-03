Jawatankuasa teknikal gempa bumi wajar diaktifkan semula - JMG

KUALA LUMPUR: Jawatankuasa Teknikal Gempa Bumi wajar diaktifkan semula bagi menyelaras usaha kajian dan penilaian semula risiko gegaran di Malaysia susulan insiden gempa bumi baru-baru ini.

Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Datuk Zamri Ramli berkata jawatankuasa teknikal itu boleh memperincikan semula data sedia ada bagi membolehkan kajian dan tindakan bersesuaian diambil.

Beliau menyatakan jawatankuasa berkenaan dicadangkan dianggotai pelbagai pihak daripada agensi teknikal seperti JMG, Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jabatan Kerja Raya, ahli akademik serta badan profesional.

“Cadangan jawatankuasa ini penting bagi memperincikan semula data sedia ada aktiviti tektonik dan sesar yang berpotensi aktif,” katanya.

Jawatankuasa teknikal itu aktif kali terakhir pada tahun 2020.

Zamri berkata siri gegaran di Segamat baru-baru ini merupakan isyarat penting yang tidak dijangka apabila aktiviti tektonik mencetuskan proses pelarasan semula tekanan dalaman kerak bumi.

Terdapat keperluan untuk mengkaji semula semua sesar lama di Malaysia yang dianggarkan berusia antara 60 juta hingga 200 juta tahun.

“Antara tumpuan utama kajian ialah meneliti semula data sejarah ciri atau sifat sesar lama, menentukan kadar pergerakan serta panjang sesar bagi menganggar magnitud berpotensi,” katanya.

Kajian microzonation dan pengemaskinian pemetaan sesar di kawasan berpotensi gegaran juga penting kerana impak gempa bumi berbeza mengikut lokasi.

JMG telah memulakan kerja lapangan di Johor dengan tumpuan awal di Segamat sebelum diperluaskan ke kawasan lain yang dikenal pasti berisiko.

Terdapat beberapa kawasan utama di Malaysia yang mempunyai potensi risiko selain faktor rentas sempadan iaitu gempa bumi dari negara jiran.

Kepakaran geodesi daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia amat penting bagi menentukan sama ada berlaku perubahan kadar pergerakan sesar selepas gegaran.

Sejak 24 Ogos lalu, enam gempa bumi lemah direkodkan dengan gegaran pertama dikesan di Segamat pada magnitud 4.1. – Bernama