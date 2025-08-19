JBPM perkukuh kerjasama antarabangsa hadapi ancaman kimia

PUTRAJAYA: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) menegaskan komitmennya untuk bekerjasama dengan rakan serantau dan antarabangsa dalam menangani ancaman bahan kimia.

Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nor Hisham Mohammad menyatakan hasrat memperkukuh kolaborasi dengan agensi seperti Royal Canadian Mounted Police dan FBI.

“Kerjasama ini melibatkan lebih 10,000 peserta dari pelbagai agensi tempatan dan antarabangsa,” katanya semasa majlis penutupan latihan respons kecemasan kimia di Asia.

Nor Hisham turut menekankan sokongan JBPM terhadap Konvensyen Senjata Kimia, khususnya Artikel X mengenai Bantuan dan Perlindungan.

JBPM telah melatih ratusan petugas termasuk dari PDRM dan institusi pertahanan bagi meningkatkan kesiapsiagaan.

“Pendekatan holistik ini penting untuk mengurangkan risiko insiden kimia melalui pematuhan dan peningkatan keupayaan,” jelasnya.

Miguel Albaladejo Pomares dari OPCW menghargai usaha JBPM dalam menganjurkan program latihan ini.

Program selama tujuh hari itu disertai 23 peserta dari 16 negara termasuk Bangladesh, Thailand, dan Vietnam. - Bernama