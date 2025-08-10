Jet pejuang Britain buat pendaratan cemas di Lapangan Terbang Kagoshima

KAGOSHIMA: Sebuah jet pejuang Stealth F-35 milik Britain melakukan pendaratan cemas pada Ahad di Lapangan Terbang Kagoshima di barat daya Jepun akibat kerosakan, lapor Agensi Berita Kyodo, memetik pegawai lapangan terbang.

Beberapa penerbangan komersial melibatkan ketibaan dan pelepasan di lapangan terbang itu terjejas apabila landasan ditutup selama kira-kira 20 minit berikutan insiden itu yang berlaku sekitar 11.30 pagi, kata pegawai. Tiada kecederaan dilaporkan.

Tentera Britain sedang mengadakan latihan bersama dengan Pasukan Pertahanan Diri Maritim Jepun dan tentera Amerika Syarikat dari 4 Ogos hingga Selasa depan - BERNAMA-KYODO