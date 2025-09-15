JPJ buka bidaan nombor pendaftaran GM sempena Hari Malaysia 2025

PUTRAJAYA: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) membuka bidaan bagi nombor pendaftaran istimewa dengan tanda indeks GM sempena sambutan Hari Malaysia 2025.

Ketua Pengarah JPJ Datuk Aedy Fadly Ramli berkata bidaan bagi siri nombor pendaftaran istimewa itu akan dibuka mulai esok hingga 10 malam Sabtu.

Bidaan boleh dibuat melalui Sistem Bidaan Nombor Pendaftaran Kenderaan Dalam Talian (JPJeBid) dengan keputusan diumumkan pada Ahad.

Tanda indeks GM dipilih dengan membawa maksud Gemilang Malaysia untuk menyemarakkan semangat patriotisme.

Harga bidaan minimum ditetapkan bermula RM20,000 bagi nombor bernilai utama.

Nombor premium mempunyai harga bidaan minimum RM5,000 manakala nombor menarik RM2,500.

Nombor popular dan nombor biasa masing-masing mempunyai harga minimum RM500 dan RM300.

Mana-mana nombor pendaftaran yang berjaya dibida mesti didaftarkan pada kenderaan dalam tempoh 12 bulan.

Tempoh pendaftaran bermula dari tarikh surat keputusan bidaan rasmi dikeluarkan.

Pembida yang berjaya juga akan ditawarkan dua keping tiket Festival Super GT Malaysia 2026.

Tiket boleh ditebus melalui alamat e-mel gm@supergtmalaysia.com. – Bernama