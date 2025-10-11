Kadar minimum caj konsultasi GP kekal RM10 ringankan tekanan kewangan

PUTRAJAYA: Kerajaan memutuskan untuk mengekalkan kadar minimum caj konsultasi pengamal perubatan am pada RM10 bagi melindungi rakyat daripada beban kos kesihatan yang tinggi.

Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad menyatakan langkah ini khususnya membantu mereka yang tidak mempunyai insurans dan perlu membayar sendiri kos rawatan.

Beliau menekankan keprihatinan kerajaan terhadap kemampuan rakyat untuk terus mendapatkan rawatan asas tanpa tekanan kewangan.

“Dalam apa pun polisi, ia pasti ada kesan yang sifatnya double-edged,“ katanya kepada media selepas majlis sambutan Hari Hospis dan Rawatan Paliatif Sedunia 2025.

Dzulkefly menjelaskan rakyat akan memandang kepada kos mereka sebab biasanya yang tidak ada insurans perlu tanggung kos sendiri.

“Sebab itu kita sangat peka bahawa harga lantai ini kita tidak naikkan dan itu adalah satu kelegaan besar kepada rakyat,“ tambahnya.

Kerajaan bagaimanapun menaikkan harga siling kepada RM80 untuk memberi fleksibiliti kepada pengamal GP menetapkan caj berdasarkan tahap perkhidmatan.

Dzulkefly membandingkan rawatan selama 10 minit untuk batuk dan selesema biasa dengan sesi selama 40 minit yang melibatkan ujian diabetes, kolesterol, hipertensi atau penilaian kesihatan mental.

“Dengan langkah ini, kita mahu GP lebih bertanggungjawab dan benar-benar memahami serta memantau status kesihatan pesakit secara menyeluruh,“ ujarnya.

Beliau menegaskan pengamal GP merupakan tulang belakang penting sistem penjagaan kesihatan primer negara.

Galakan ini akan mendorong GP memberi perhatian lebih mendalam terhadap keadaan pesakit termasuk dalam pengurusan penyakit tidak berjangkit.

Rakyat tidak akan berasa terbeban membayar RM10 untuk rawatan ringkas menurut Menteri Kesihatan.

Mereka akan menghargai rawatan yang lebih menyeluruh apabila doktor meluangkan masa lebih lama dan memahami keadaan mereka dengan lebih mendalam.

Hubungan pesakit dan doktor biasanya sangat unik menurut Dzulkefly.

Jika doktor mengenakan caj berlebihan itu akan menjadi kali pertama dan terakhir pesakit datang.

Tetapi jika rawatan diberikan secara menyeluruh dan berkualiti pesakit akan terus kembali.

Beliau menyifatkan langkah menaikkan harga siling itu sebagai strategi galakan halus bagi mendorong GP memberikan rawatan lebih bertanggungjawab.

Ini juga memastikan rakyat memperoleh nilai yang sepadan dengan wang yang dibelanjakan.

Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi pembentangan Belanjawan 2026 memberitahu kerajaan menyemak semula kadar fi perundingan pengamal perubatan am.

Kadar baru ditetapkan antara RM10 hingga RM80 berbanding RM10 hingga RM35 sebelum ini.

Namun Persatuan Perubatan Malaysia menyuarakan kekecewaan terhadap keputusan kerajaan yang mengekalkan kadar minimum caj konsultasi GP pada RM10.

Kadar ini seperti termaktub dalam Jadual Fi MMA 1992 walaupun semakan dilakukan selepas 17 tahun. – Bernama